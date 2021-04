Cassano: “Pioli? Se il Milan lo tiene fa una grandissima mossa. Tonali acquisto flop”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così del KO del Milan e del futuro di Pioli

"Il rischio è che una tra Milan e Juve va fuori dalla Champions, il Milan è in riserva, fa fatica nell'essere squadra, fatica a livello fisico e mentale. I ricambi che Pioli butta dentro in campo fanno fatica, non so se è più nel caos il Milan o la Juve, occhio alla Lazio per la Champions. Per me la Lazio va in Champions. Tonali e Mandzukic sono gli acquisti sbagliati del Milan, Tonali va aspettato ma arrivati ad un certo punto non ha fatto bene, l'hanno pagato tanto ma Mandzukic è stato un errore prenderlo. Io avrei fatto giocare Leao, fagli giocare 5/6 partite e fagli capire l'importanza. Pioli ha fatto un grandissimo lavoro, ha lottato per lo scudetto e ora rischia la Champions. Se rimane, il Milan fa una grandissima mossa d'intelligenza a livello societario. In questo calcio italiano c'è sempre qualcosa, poi si parla dei soldi della Champions e così via".