Cassano: “Pioli è il miglior allenatore che c’è in Italia. Il Milan…”

Intervenuto alla BoboTV su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così del Milan, capolista assieme al Napoli

"Il Milan ha dominato per 60'/65' prima dell'espulsione di Theo Hernandez. Ibra è un extraterrestre, Kessié è molto forte come Theo ma Pioli sta facendo un miracolo con la rosa che ha, mi piace come squadra ma il Milan potrebbe avere difficoltà con un avversario che marca uomo e uomo. Pioli? Stefano è il migliore allenatore in Italia per quello che sta dimostrando da due anni, con il lavoro, l'intelligenza, l'alchimia. E ha attecchito con tutti".