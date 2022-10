Cassano: “Inter bene ma Plzen da Serie C. Dzeko tira la carretta da inizio anno, Lukaku…”

"Il Plzen è una squadra da Serie C ma l'Inter ha fatto bene. Lukaku ha fatto un gol fondamentale a Lecce, sono convinto che l'Inter avrebbe fatto qualche punto in più se avesse avuto Lukaku in questo mese. Se Lukaku sta bene fisicamente, in Italia è mostruoso. Da inizio stagione, è Dzeko che sta tirando la carretta. L'Inter non so se è tornata, non poteva far peggio di prima. A Firenze ha rischiato, ha avuto un blackout, in difesa deve sistemare qualcosa. Dimarco? Oggi può giocare anche al Manchester United, ci gioca Shaw, Dimarco ha personalità e un piede della madonna, mi piace".