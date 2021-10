Cassano: “Pochettino? Mi sono arrivate voci che stentavo a credere. Non fanno…”

Nel corso della Bobo Tv, l'ex giocatore svela alcuni particolare sull'allenatore del Psg

"Pochettino è una persona eccezionale ma a livello tecnico è diverso. Non fanno un minuto di tattica, non fa niente e chiede consiglio ai giocatori su come impostare la partita. Io stento ancora a credere. Me l'hanno confermato. Non ha mai allenato campioni e ora ha difficoltà a gestirli. Da quello che ho capito, se continua così, avrà poco tempo. Attenti a Zizou".