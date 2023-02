Cassano: “Spero di sbagliarmi ma vedo il Porto favorito. L’Inter deve…”

"Il Porto è vicino al Benfica in campionato, in queste partite è una delle squadre da evitare. Hanno personalità e qualità, non speculano. Secondo me il Porto è favorito, la sfortuna dell'Inter è giocare la seconda al Do Dragao, là sarà dura. Il ritmo in Italia è basso, anche con l'Udinese ha fatto una fatica immane. Il Porto ha personalità, qualità, male che vada arriva agli ottavi. Per l'Inter è complicata, complicatissima. Vedo favorito il Porto, spero di sbagliarmi. Il Porto ha faticato nei primi mesi, hanno avuto anche una contestazione ma sono tornati su forte. L'Inter deve fare una partita al 100% e sperare che il Porto giochi al di sotto delle sue possibilità, se entrambe sono al 100%, il Porto è favorito"