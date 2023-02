Cassano: “Porto difficile da battere ma l’Inter sulla carta è più forte. Ma con l’Udinese…”

"L'Inter avevo l'impressione che fossero troppo superficiali, non mi è piaciuta. Success si è trovato davanti alla porta per il potenziale 2-1 e poi ha segnato Mkhitaryan, l'Inter ha sofferto tremendamente con l'Udinese che non vince non so da quanto. Non vorrei che stiano già pensando al Porto, in casa con l'Udinese hanno sofferto tanto. In Champions sarà una storia diversa, sono fiducioso perché l'Inter sulla carta è più forte del Porto anche se è complicato da battere"