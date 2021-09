Cassano: “Io al Real? Sono stato un cretino. Parlai con Moratti per andare all’Inter ma…”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così del suo mancato passaggio all'Inter

"Avevo parlato con Moratti e dovevo andare all'Inter, a 23 anni e mezzo però mi chiama il Real Madrid dei Galacticos. A Madrid si mangia bene, si fa una bella vita... Mangiavo come un cane, in 15 giorni ho preso 5 kg, andavo in retromarcia e non mi volevo allenare. Facevo le 6/7 della mattina, non riuscito ad allenarmi. Ho segnato col Betis e nel derby con l'Atletico, dopo due settimane, di testa su assist di Roberto Carlos ma avevo una panza... Dopo due settimane di panchina, ho iniziato a litigare, offendere e fare il cretino e mi sono ritrovato fuori rosa. Con Capello, l'anno dopo, perdo 11 kg e ritorno titolare, mi cambia una volta col Lione in Champions e in quella settimana discuto con lui, Don Fabio è coerente e davanti a tutti mi ha detto: 'Sei fuori rosa, tu, Ronaldo, Beckham, Helguera e Salgado. Poi Capello ha chiesto scusa a Beckham e l'ha reintegrato, Ronaldo è tornato al Milan e mi ha rimesso dentro nel finale con l'Atletico. Lì ho fatto io i disastri, colpa mia. Sono stato un cretino, un cogl...".