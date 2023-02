Cassano sulla Roma: “Mourinho sta facendo disastri: terzo in classifica ma…”

"Per quanto riguarda la Roma, solita storia. Due angoli, due gol e partita finita dopo 10'. Mourinho cosa ha fatto? Empoli tieni la palla, decidi cosa vuoi fare, l'Empoli ha fatto poco e niente ma ha avuto il pallino del gioco in mano. Giocando con 70 mila persone allo stadio non si può fare così ma da Mourinho non ti puoi aspettare niente, lo ha fatto in 20 anni di carriera. Se gli parli, ti dice che è terzo con una squadra che nella sua idea è scarsa ma ha il terzo monte ingaggi e i giocatori li ha presi lui, non io. I disastri li sta facendo lui, non io. La gente si accorgerà prima o poi"