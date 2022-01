Cassano: “Sanchez è l’unico campione che c’è in Serie A, è il più forte”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così di Sanchez

"In Serie A c'è un solo campione, Sanchez. Dobbiamo stare zitti, abbiamo parlato quando il 95% dei pagliacci si permetteva di dire che ha tanti infortuni, prende tanti soldi, ecc... Dopo Samp-Inter, prese 4 o 4,5 in pagella per il rigore sbagliato ma è stato il migliore in campo. Il giocatore più forte della Serie A è lui, quando gioca lo dimostra. Adesso non parlo, noi vediamo il calcio e lo vediamo anche bene a differenza dei pallonari. Ai pagliacci voglio dire: guardate dove ha giocato e quante volte è stato decisivo".