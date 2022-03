Cassano: “Sanchez è il più forte, merita più rispetto da Inzaghi. Un campione come lui…”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così dell'Inter, tra Salernitana e Liverpool

"Mi sarebbe piaciuto l'1-0 della Salernitana per vedere come avrebbe reagito l'Inter. L'Inter ha vinto facilmente, a febbraio ha avuto grandi difficoltà nel gioco, ho visto una squadra stanca, con poche idee. Verdi ha sbagliato quel gol e per l'Inter è stata facile. Contro il Liverpool è molto complicato, vai lì con uno 0-2 bugiardo all'andata. Firmino e Salah, una palla hanno avuto e han fatto gol. A livello fisico e mentale si spende tanto. Secondo me Sanchez domani è titolare, è quello che ha più esperienza ed è quello più forte lì davanti. Devi metterlo dentro perché merita, è giusto dare fiducia a Lautaro ma le possibilità di passare te le dà Sanchez. A 34 anni non lo tratterei così, un quarto d'ora, 20', mezz'ora, lo fai scaldare e non lo metti. Un campione di quel calibro, si è meritato un po' più di rispetto o no? Io faccio giocare sempre Lautaro, mi fa impazzire ma un po' più di rispetto Sanchez lo meritava. Non rompe mai le scatole, se gioca 1' o non gioca non fa storie".