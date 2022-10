Cassano: “Il Sassuolo ha giocato meglio, l’Inter non può essere questa. Se va avanti così…”

"L'Inter? Continuo a pensare che per vincere devi giocare bene, perché le casualità ti portano a tirare il conto alla fine. Ha fatto una partita sofferta, non so se ha vinto meritatamente o meno, il Sassuolo ha giocato molto meglio dell'Inter ma i nerazzurri hanno giocatori che ti inventano le giocate come Henrikh Mkhitaryan che dà una gran palla e Dzeko, uno dei più forti qualitativamente della squadra, e che ti risolvono le partite. Ma questa non può essere l'Inter, se è questa la vedo complicata nell'arco del campionato. Non so dove può arrivare. L'Inter deve tornare a giocare come ha sempre fatto, con idee, personalità e con qualità. Facendo così farà molta fatica alla lunga".