Cassano: “Inzaghi, che fiducia dai a Gosens? Asllani molto forte. Handa? Tempo di…”

La Roma è stata solida, ha fatto quello che fa sempre, è stata corta e ha lasciato il pallino del gioco all'Inter nel primo tempo, però poi è stata solida nel secondo tempo e ha meritato la vittoria. Però il problema più grande in questo momento è l'Inter. O si da una sveglia o va a finire a rotoli. Inzaghi continua con gli alibi: le mie società, i miei giocatori, tutte sceneggiate, però poi devi vincere le partite e lasciare un segno, un'identità alla tua squadra. Cosa che l'Inter in questo momento non ha. Questa situazione mi preoccupa tanto: bisogna fare delle scelte. Ad Handanovic voglio bene, ma bisogna fare delle scelte. Skriniar lo tieni? È questo Skriniar? Il problema è in mezzo al campo. Adesso questo ragazzino lo hanno buttato dentro ed è molto forte, però lo vedi che è impaurito perché Inzaghi non gli dà fiducia. Gosens è un pesce fuor d'acqua. Se non gli dai fiducia è normale che poi non ti danno niente