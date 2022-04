Cassano: “Scudetto? Dico 80% Milan. E se l’Inter perde è fallimento”

Intervenuto su Twitch alla BoboTV, Antonio Cassano ha parlato così dell'Inter, sconfitta a Bologna

"L'Inter è partita bene, molto bene per 20' o 25'. Poi ha abbassato poi il livello, dopo il pareggio, l'Inter è finita. Mi è piaciuta zero. Anche nel secondo tempo, Inzaghi ha buttato dentro Sanchez, ha mosso un po' qualcosa ma non mi è piaciuta. Nel secondo tempo ha creato pochissimo e quel poco l'ha fatto con nervi. Mi è piaciuta zero. Proprio zero. L'Inter ha fatto harakiri clamoroso. Lasciate stare Radu, ha fatto un errore. Gli stanno mettendo la pistola alla tempia. E allora? E gli altri che hanno fatto una partita al di sotto delle loro qualità. In questo momento, il Milan ha un jolly di un pareggio. Dico 80% Milan e 20% Inter, l'Inter non doveva perdere a Bologna. Anche da interista, lo dico: se l'Inter non vince il campionato e lo vince il Milan, che è molto meno forte, è un fallimento. Il Milan sulla carta è la quarta squadra più forte, se vince complimenti ma tu, Inter o Juve, hai fallito".