Cassano: “Sensi filosoficamente da Barcellona: ha qualcosa di Xavi e Iniesta”

Parole al miele di Antonio Cassano, ex calciatore, per Stefano Sensi, centrocampista di proprietà dell’Inter in prestito alla Sampdoria. Ecco le sue dichiarazioni a Il Secolo XIX: “Come tocco di palla e corsa mi ricorda molto Arthur, per me uno dei più forti al mondo in questo momento. La Juventus forse non lo sa valorizzare. Se invece vogliamo esagerare, e sottolineo esagerare, vedo in lui qualcosa di Xavi e di Iniesta. Ecco, Sensi è un calciatore filosoficamente da Barcellona”.