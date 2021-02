Atletico KO, Cassano: “A Simeone non frega niente della Champions perché…”

Alla BoboTV, in diretta su Twitch, si è parlato anche del gioco dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone: il pensiero di Cassano

Alla BoboTV, in diretta su Twitch, si è parlato anche del gioco dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Vieri ha criticato i colchoneros, sconfitti recentemente in Champions dal Chelsea: "Non si può giocare così, hanno giocatori forti ma giocano troppo male per quello che hanno a disposizione".

Cassanoreplica: "Simeone? Se uno nasce quadrato, non può morire tondo. Non gliene frega niente della Champions, sanno di non poterla vincere. Hanno visto la luce in fondo al tunnel che possono vincere la Liga, queste due partite in campionato sono fondamentali prima del Clasico. Possono anche pareggiare il Clasico poi e sarebbero sempre a distanza di sicurezza e possono vincere la Liga. Se ne stanno sbattendo della Coppa dei campioni e si buttano sulla Liga, questo è il mio pensiero".