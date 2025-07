Cassano: “Thiago Silva il Messi dei difensori. Dopo Inter-Fluminense gli ho scritto di…”

Thiago Silva è stato protagonista al Mondiale per Club col Fluminense che ha eliminato l'Inter agli ottavi e l'Al Hilal di Simone Inzaghi ai quarti prima di arrendersi al Chelsea in semifinale. Antonio Cassano , che ha condiviso l'esperienza al Milan insieme al difensore brasiliano, ha raccontato a Viva El Futbol di avergli scritto dopo il match contro l'Inter:

"Durante il Mondiale per Club ho sentito Thiago Silva e dopo che ha giocato contro l'Inter gli ho detto: 'Thiago, fidati del tuo amico Antonio, puoi giocare per i prossimi cinque anni ancora'. Thiago Silva è stato uno dei difensori più grandi della storia, perché lui era un dieci messo a difendere. Qualità, personalità, velocità, coraggio, giocava senza paura. È stato Messi messo in difesa"

"Se lo vedi giocare adesso, ha una tranquillità, una serenità, e un'intelligenza che può veramente giocare per i prossimi 4-5 anni. Gli ho fatto i complimenti, gli ho detto: 'Mi sto emozionando per te, amico mio, devi giocare per i prossimi 4-5 anni'. E anche lui mi dice di andarlo a trovare, gli ho detto di sì ma anche che se viene in Europa ci dobbiamo vedere"