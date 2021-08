Cassano: “Ecco cosa direi a Lukaku, tifosi Inter intelligenti. Voci di corridoio dicono…”

Alla BoboTV in diretta su Twitch, si è parlato dell'addio di Lukaku. Antonio Cassano ha puntato il dito contro il belga

"Il procuratore ha fatto una lettera di 70 righe, poi ci si è Lukaku. Caro Lukaku, il sogno di un ragazzino è di giocare nelle 3/4 delle più forti e tu c'eri, perché giocavi nello United, 100 anni che esiste, il sogno è rimanere lì. Potevi dire che volevi tornare al Chelsea perché avevi fatto male e prenderti la rivincita, è tornato lì e ne prende 15 di pappardelle all'anno. E poi i tifosi dell'Inter sono intelligenti, hanno detto grazie e via andare. Poi si sta facendo passare che i dirigenti dell'Inter sono scarsi, a 100 mln lo portavo io. L'hanno venduto a 120. Voci di corridoio mi dicono che il Chelsea è partito da 90 ma poi è diventata un'offerta di 115, non potevi dire no".