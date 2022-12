Cassano: “Tonfo del Belgio era atteso. I litigi in spogliatoio e Lukaku…”

Sul suo profilo Instagram, l’ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così dell’eliminazione del Belgio ai Mondiali in Qatar

“Il tonfo del Belgio te lo dovevi aspettare perché quando erano in grande forma cinque, sei anni fa, hanno fatto sempre grande fatica. Sembra inoltre che ci fossero un po’ di problemi nello spogliatoio, litigi vari. Lukaku non era in grande forma e il ct lo ha portato ugualmente, ormai quella generazione di grandi giocatori è andata, bisogna ripartire da 0”, le sue parole