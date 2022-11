Cassano: “CR7 mi ha emozionato. Impressionato dal Brasile, ecco la vera delusione”

In diretta alla Bobo TV su Twitch, l’ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così dei Mondiali in corso in Qatar

Alessandro Cosattini

In diretta alla Bobo TV su Twitch, l’ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così dei Mondiali in corso in Qatar: "La più grande delusione oggi è la nostra amata Argentina. Sono ottimista perché in squadra c’è Messi, ma è una delusione. Non riuscivano a fare 3/4 passaggi, sembrava la partita del giovedì, presa sottogamba.

La squadra che mi ha impressionato di più è il Brasile che affrontava una squadra seria come la Serbia e ha tirato 20 volte in porta. Il Belgio non mi ha impressionato, ha fatto grande fatica; idem il Portogallo, in mezzo e in difesa qualcosa concede. Ronaldo mi ha emozionato, quasi piangeva all’inizio ieri”, le sue parole.