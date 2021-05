Cassano critica Verratti: “Non sa calciare, non segna e non fa assist. Per me…”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha detto la sua su Marco Verratti

"Verratti ha quasi 30 anni, quando vado a vederlo nello specifico non mi fa girare la squadra. Non mi gioca mai a due tocchi, non fa gol, non fa assist. Dicono 'Verratti campione, fenomeno, nuovo Pirlo'. Non mi fa girare la squadra, non è un Pirlo, un Xavi. Anche Kovacic ha vinto 4 Coppe dei Campioni senza giocare. Secondo me è più utile un Jorginho, più utile di Verratti, è intelligente, gioca a 2 tocchi, segna poco se non su rigore ma per me è più utile. Pirlo è stato nostro perno per 15 anni, Verratti? Faccio fatica a pensarlo, ha poco lancio lungo, non sa calciare in porta. Per come la penso io, non lo metto tra i primi 10 centrocampisti al mondo".