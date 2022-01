Cassano: “Vlahovic alla Juve? Sua scelta clamorosamente sbagliata perché…”

Le parole dell'ex calciatore: "Alla Juve ogni partita devi fare la differenza e se non fai bene sei fuori. Io penso che avrà difficoltà"

Intervenuto durante la BoboTv, Antonio Cassano , ex calciatore, ha parlato così dell'acquisto di Dusan Vlahovic da parte della Juventus: "La Juventus non cambierà con Allegri, né l'anno prossimo né tra dieci anni. La scelta di Vlahovic è clamorosamente sbagliata. Secondo me lui è un giocatore di seconda fascia, per me l'ideale erano Tottenham e Arsenal. Ha sbagliato clamorosamente. E adesso io voglio vedere: questo è uno step successivo, giocare alla Fiorentina è una roba, salire di grado è un'altra.

Vlahovic ha le qualità per diventare veramente forte, questo per lui è un passo importante ma rischioso. Alla Juve ogni partita devi fare la differenza e se non fai bene sei fuori. Io penso che avrà difficoltà per come gioca la Juve, molto male: e poi con un peso sopra di lui importante e pericoloso. Io non lo vedo un giocatore per la Juve: è un serbo, carattere particolare. Non lo vedo abbinarsi bene con l'ambiente Juve: è una mia idea".