Cassano: “Zaniolo? Lo esaltano tutti ma non è un grande giocatore. Fossi in Tiago Pinto…”

Alla BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così di Zaniolo, esaltandone le lacune come giocatore

"Zaniolo è un giocatore normale, lo esaltano tutti ma non è un grande giocatore, ne sono convinto. I grandi giocatori sono altri, non ha l'idea del passaggio ad un compagno. Abbassa la testa e fa il carrarmato. Per me diventare una buona mezzala e fare uno step in più nella carriera. Lo vedo come un incursore. A me non esalta molto Zaniolo, in questo calcio fisico va bene. Fossi in Tiago Pinto lo venderei, il ds ha detto la verità. E' un giocatore col punto interrogativo, devi prendere giocatori già fatti come Pellegrini e Abraham. Oggi Zaniolo è un punto interrogativo".