Castagner: “Inter, senza lo Scudetto sarebbe un problema. Conte? A Milano se non vinci…”

Le dichiarazioni dell'ex tecnico dei nerazzurri dopo l'eliminazione della squadra di Conte in Coppa Italia

L'ex allenatore dell'Inter, Ilario Castagner, ha analizzato il momento dei nerazzurri ai microfoni di TuttoMercatoWeb. La squadra di Conte è reduce dall'eliminazione in Coppa Italia contro la Juventus, dopo il pari a reti inviolate di ieri all'Allianz Stadium: "Devo dire che ieri gli uomini di Conte hanno giocato una buona partita controllandola bene. Sono mancati in fase conclusiva anche se di fronte c'era una Juve che si chiude molto bene e che quando fa la fase difensiva concede davvero pochi spazi, si difendono in parecchi. La formazione di Pirlo è in crescita e lotterà per lo scudetto. L'Inter solitamente fa gol ma nel momento più importante non lo ha fatto. Non so il morale come sia adesso, ma mi pare che l'Inter sia molto vicina alla Juve nell'espressione del gioco d'attacco. Deve migliorare un po' in difesa ma tutto sommato ieri non è stata fortunata".