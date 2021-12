Castellacci: “Troppi infortuni? Mi chiedo perché FIGC, UEFA e FIFA…”

Intervenuto a Radio Marte, l'ex medico della Nazionale Enrico Castellacci ha parlato così dei tanti infortuni occorsi ultimamente in Serie A

"Le troppe partite interessano non solo il Napoli ma anche le altre squadre italiane. Il lavoro è diventato quasi isterico, tra gare frammentate e partite internazionali. Tutto comporta stress e ne vediamo le conseguenze. Mi chiedo perché FIGC, UEFA e FIFA invece di venire incontro a istanze anche di tipo medico non solo non diminuiscano le gare ma inventino anche nuove competizioni. Ovvio che le possibilità di recupero sono minori e quindi si possono rompere e lesionare. O si entra nell'ottica di cambiare qualche regolamento oppure bisogna entrare nella filosofia di avere delle panchine molto lunghe".