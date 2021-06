Castellacci: “Eriksen? Soccorsi immediati fondamentali. L’Inter lavora con accortezza”

A Sky Sport, Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale, ha commentato quanto accaduto ieri a Christian Eriksen

"Siamo di fronte a un evento drammatico. Purtroppo in Italia ci siamo anche un po' abituati per le vicende a cui abbiamo assistito. Ne parliamo con il sorriso, perché il ragazzo si è ripreso. L'assistenza immediata è stata fondamentale, sono stati bravi i colleghi a fare cerchio intorno a lui. Bravo Kjaer, che immediatamente si è reso conto della gravità della situazione. Ha liberato le vie aeree dalla lingua, e questo è già un primo atto medico. E poi i soccorsi immediati: nella disgrazia, la fortuna di essere a un evento così importante con tutta l'assistenza del caso. Un arresto cardiaco è pericolosissimo, perché in 4-6 minuti si fa in anossia celebrale e si può perdere il paziente. E' stato fatto tutto il necessario. Se è stato usato, come penso, il defibrillatore, vuol dire che si è trattato di un arresto cardiaco di tipo aritmogeno. Questo ha riportato in vita il ragazzo. Eriksen viene da una società importante come l'Inter e io so l'accortezza che hanno in tutti i test. In Italia siamo all'avanguardia per test e sicurezza".