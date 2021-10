Castellazzi: “Onana lo preferisco a Leno. L’ho seguito molto e devo dire che…”

L'ex portiere nerazzurro dice la sua su André Onana, bloccato dall'Inter per la prossima stagione

Intervistato da Calciomercato.it, Luca Castellazzi ha parlato di Samir Handanovic e del futuro della porta nerazzurra. "Secondo me è non è da cambiare subito, sotto il profilo delle garanzie tecniche e fisiche ne ha ancora per me, è anche capitano tra l’altro. Spodestarlo adesso mi sembra prematuro, ovviamente vanno fatte delle riflessioni sulla carta d’identità. Nell’ottica di una programmazione delle valutazioni vanno fatte. A livello fisico secondo me Samir sta ancora bene, quest’anno obiettivamente ha iniziato in maniera non da lui, cioè altalenante. Ci sono state delle gare dove è stato protagonista ed altre con delle sbavature. Comunque prima o poi un cambio ci sarà con delle motivazioni più anagrafiche che tecniche".