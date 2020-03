Castellazzi: “Porte chiuse decisione giusta. Juve-Inter? Per entrambe bisogna valutare…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Luca Castellazzi, ex portiere dell’Inter, ha parlato così in vista della gara di stasera tra la Juventus e i nerazzurri, ma non solo.

LE PORTE CHIUSE : “In carriera non mi è mai capitato, è una situazione estremamente diversa. Sarà surreale, una gara del genere avrebbe meritato un contorno diverso ma è stata presa la decisione più giusta vista l’emergenza. La salute di tutti è prioritaria. Per i giocatori cambia parecchio perché nel silenzio manca una componente fondamentale, il tifo. Fa parte dello spettacolo. Paura di giocare? No perché penso che i giocatori siano monitorati costantemente, ma in questo periodo siamo tutti un po’ preoccupati. Quando scendi in campo pensi solo a giocare e a fare bene, magari l’ambiente a porte chiuse ti toglie la spinta del tifo”.

SE FAR PROSEGUIRE IL CAMPIONATO : “Le porte chiuse sono il primo passaggio per ricominciare, altrimenti non si sarebbe potuto andare avanti. Nel caso di positività in un giocatore, forse saranno necessarie misure un po’ più drastiche e ad ampio raggio. Prendere decisioni in questo momento è difficile. Offrire qualche ora di leggerezza alle persone è giusto, ma se le cose dovessero peggiorare…”.