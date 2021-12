Castellazzi: “Inter, ecco il merito di Inzaghi. Ha una facilità disarmante nel…”

Le parole dell'ex portiere: "L'Inter sta trovando una continuità e una sicurezza che vedi nel modo di giocare"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Luca Castellazzi, ex portiere dell'Inter, ha analizzato così il momento della squadra nerazzurra dopo la vittoria di ieri sulla Roma: "L'Inter sta trovando una continuità e una sicurezza che vedi nel modo di giocare: è una grande sorpresa, non pensavo crescesse in modo così esponenziale. La transizione Conte-Inzaghi poteva portare problemi, ma la facilità con cui creano occasioni è disarmante: è l'accreditata maggiore per la vittoria dello scudetto. Se dovesse mantenere questa sicurezza, per gli altri sarebbe dura.