Castelnuovo: “Che giocatore che sei, Barella!”, interviene Marchisio: “Non solo per…”

Nicolò Barella è sulla cresta dell’onda già da un po’. Ma ciò che è successo tra ieri e oggi lo rende decisamente ancor più speciale (prestazione perfetta contro la Juventus, assist e gol e al mattino seguente è nata la terza figlia). Marco Castelnuovo, giornalista e noto tifoso dell’Inter, gli ha dedicato un post sui social: “Che giocatore che sei, Nicolò Barella!”. A sostenerlo anche Claudio Marchisio, ex giocatore della Juventus che ha ribattuto: “Hai proprio ragione. E non solo per stasera”.