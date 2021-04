EDICOLA TS – Casting Juve: Allegri in pole, ci sono anche Zidane e Gattuso. Milan: Pioli resta

"Casting Juve: Allegri è in pole position, ma ci sono anche le ipotesi Zidane e Gattuso". Recita così la copertina della prima pagina di Tuttosport

"Casting Juve: Allegri è in pole position, ma ci sono anche le ipotesi Zidane e Gattuso". Recita così la copertina della prima pagina di Tuttosport in edicola giovedì 29 aprile 2021 in merito al prossimo allenatore della Juventus. In taglio alto si parla di Milan: "Milan sicuro: Pioli resta. Elliott ha deciso: l'allenatore sarà confermato che si qualifichi in Champions o scivoli in Europa League" mentre di spalla si parla di Roma, impegnata oggi contro il Manchester United.