Castore sbarca in Italia: l’azienda sarà sponsor tecnico di un club di Serie A dal 22-23

Castore, azienda di abbigliamento inglese, a partire dalla stagione 2022-23 sarà sponsor tecnico di un club di Serie A . Lo riferisce Calcio e Finanza, che riporta alcune indiscrezioni di SportBusiness, secondo cui l'attuale partner di Wolverhampton e Newcastle in Premier League, dopo essere sbarcato in Inghilterra, Spagna e Bundesliga, è pronto a stringere un accordo con un club italiano.

"Non sono stati svelati i nomi delle squadre che saranno sponsorizzate dall’azienda, ma nel recente passato Calcio e Finanza ha riportato come la Lazio fosse vicina ad un accordo con Castore, considerando la scadenza dell’intesa con Macron proprio nel 2022. Castore Sportswear è un’azienda di abbigliamento sportivo di lusso inglese fondata nel 2016 da due fratelli Tom e Phil Behaon, con un passato da atleti. Nel febbraio dello scorso anno, SportBusiness aveva rivelato come anche il Napoli fosse nel mirino dell’azienda".