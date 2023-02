Castrogiovanni: “Lukaku? Lo stiamo aspettando, arriverà: ci vuole pazienza”

Martin Castrogiovanni, ex rugbista della Nazionale e noto tifoso dell'Inter, è intervenuto all'interno del programma di DAZN "SuperTele" al termine del match pareggiato 0-0 dai nerazzurri contro la Sampdoria: "Abbiamo tanti attaccanti. Sicuramente sono legato a Lukaku dopo l'anno dello scudetto. Lo stiamo aspettando, ma arriverà: è normale, dopo gli infortuni ci vuole tempo per tornare in forma. Ci vuole pazienza, solo che a volte le persone non ce l'hanno".