Inter e Milan, una Cattedrale da 63.000 posti: la capienza scelta fa discutere

In attesa di capire se e quando potranno iniziare i lavori per il nuovo stadio, Inter e Milan hanno già scelto da tempo il progetto vincente: la cosiddetta "Cattedrale". Su questo tema, come scrive Tuttosport, potrebbe sorgere un dubbio: "Ben 71.212 spettatori per Inter-Spezia, appena 58.951 per Inter-Bayern Monaco. È il paradosso dell'affluenza a San Siro in questo primo scorcio di stagione. Vale per l'Inter come per il Milan. Le due partite meno seguite allo stadio, delle nove finora disputate a Milano, sono state quelle di Champions. Anche per il Milan si colloca all'ultimo posto la sfida con la Dinamo Zagabria con 61.341 persone sulle tribune del Meazza. La media congiunta delle due milanesi in campionato è pari a 71.395 presenze. In Champions il dato cala di oltre undicimila unità a quota 60.146. [...] L'affluenza si attesta intorno alla capienza prevista da Inter e Milan per il nuovo stadio, fissata a 63.000. Questo è uno dei punti che più fanno discutere del progetto della Cattedrale: la diminuzione di 12mila posti dagli attuali 75.817 di San Siro. In controtendenza con le strategie dei grandi club europei che non abbassano mai la capienza del nuovo stadio (ha fatto eccezione solo la Juventus). I dati di inizio stagione contribuiscono ad alimentare questi dubbi".