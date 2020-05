VIDEO / Inter, Cattelan riscrive il 5 maggio con Piccinini: “Ecco Ronaldo, piange di gioia!”

Il 5 maggio 2002 è una ferita inevitabilmente ancora aperta per tutti i tifosi dell’Inter, nonostante siano ormai trascorsi 18 anni da uno dei giorni più neri della storia nerazzurra. Ma c’è chi non non si è ancora arreso e, alla prima occasione utile, è ‘riuscito’ a cambiare il finale di quel soleggiato pomeriggio dell’Olimpico.

Nell’ultima puntata di “E poi c’è Cattelan“, infatti, Alessandro Cattelan, conduttore e grande tifoso interista, ha rivissuto quella giornata in telecronaca con Sandro Piccinini. L’esito della partita contro la Lazio, in un gioco ironico e divertente, è cambiato radicalmente. Ecco il risultato, con le “lacrime di gioia” di Ronaldo.