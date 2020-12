Cauet: “Le battaglie si vincono a centrocampo, sempre. L’Inter stasera dovrà essere…”

Benoit Cauet ha parlato ai microfoni di Inter TV prima di Inter-Shakhtar: “Si scende con la volontà di impostare una partita in cui non devi far esprimere l’avversario. Non devi lasciargli pensare neanche potenzialmente che possano fare qualcosa. Bisogna essere molto determinati nei primi 15 minuti e costringere l’avversario ad una reazione. La mentalità la imposta Conte, è una partita per il nostro allenatore. Ormai tutte le partite valgono tanto. Questa sicuramente qualcosa in più. Ne conosciamo l’importanza. L’Inter è comunque abituata a fare partite di questo livello ed è capace di fare con chiunque il suo gioco. L’Inter ha giocatori che sanno gestire la pressione. Sono giocatori fondamentali, danno regolarità a centrocampo. Fanno le due fasi di gioco e sono vicino al gioco e possono determinare tante cose. Gagliardini e Barella stanno impostando tanto gioco e competitività. Le battaglie si vincono lì, sempre. Se l’Inter è andata avanti in Europa League è perché c’era uno spirito e c’era la mentalità. Questa deve essere messa in campo oggi”.

(Inter TV)