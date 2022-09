Cauet: “Inter, finite le scuse. Col Torino? Voto alto per l’aspetto mentale”

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Benoit Cauet , ex calciatore dell'Inter , ha parlato così del momento nerazzurro dopo la vittoria contro il Torino: "Sulla parte mentale do molto perché era una partita complicata con un avversario tosto dopo partite in cui non hai fatto bene: il Toro non è semplice da affrontare, le squadre di Juric sono toste. Mentalmente do il massimo dei voti, l'Inter aveva bisogno di questa vittoria mentale. Il tunnel non è alle spalle, bisogna ritrovare il modo di giocare, certi giocatori.

Confrontarsi con la società va bene, ma non deve essere un singolo episodio, ma la volontà di ritrovarsi tutti insieme per vincere le partite. La palla di Barella è da grande giocatore come è lui: i colpi li ha. Brozovic ogni tanto segna, spunta ovunque. Io non vorrei che qualcuno abbia pensato che con Lukaku si sarebbe vinto facile: no, ti aspettano tutti all'angolo. Bisogna fare un doppio sforzo: l'anno scorso non hai vinto e sei colpevole, ora devi tirare fuori i denti. Ad inizio campionato si pensava di vincere facile, ma le altre non mollano: la società deve far capire ai giocatori che le scuse sono finite, sei più forte dell'anno scorso".