Cauet: “Juve-Inter? Nerazzurri favoriti. La partita del ’98? Abbiamo scoperto cose che…”

"Sicuramente è stata la partita più controversa della storia del calcio. Quell'episodio del mancato rigore su Ronaldo dimostrò cose che poi si erano rivelate vere con Calciopoli. Il rigore contro lo prendemmo in stato confusionale con i giocatori che rincorrevano l'arbitro e mister Gigi Simoni in campo".

"L'Inter ha passato il suo momento di difficoltà, ha ritrovato solidità ma purtroppo non ci sarà Romelu Lukaku. La Juve, in una situazione caotica, ha trovato la qualità dei giovani ma gli infortuni non le hanno consentito di rendere al massimo. Sarà una partita combattuta, ma la mia favorita resta l'Inter. Per chi sarà più grave una sconfitta? Chi perde a Torino e il derby di Roma rischia di allontanarsi dallo Scudetto, ma da gennaio avremo un campionato tutto nuovo e tutto potrebbe cambiare".