VIDEO / Inter, la Cina festeggia il 20° scudetto e i sei derby vinti: le immagini

Intervistato da Tmw Radio, l'ex centrocampista dell'Inter, Benoit Cauet, ha risposto anche a una domanda sul suo possibile pensiero di tornare al club nerazzurro:

"Sono stato quasi diciassette anni all’Inter, come calciatore e come allenatore delle giovanili. Mi sono trovato molto bene, c’era un rapporto di enorme fiducia. Io poi ho fatto la scelta di andare in Francia. Per il momento non ci penso, l’Inter sta lavorando benissimo, ha una squadra con giocatori ultra competitivi”.