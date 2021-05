Cauet: “Inter, lo scudetto può aprire qualcosa di meraviglioso. La LuLa simbolo”

Anche Benoit Cauet, ex centrocampista dell'Inter, esulta per lo scudetto conquistato dai nerazzurri. Ecco le sue parole

"A un certo punto il rapporto sembrava chiuso, basta rileggere cosa disse in nazionale. A volte però ci vuole tempo per capire chi sei: se non molli mai in un giorno o l'altro sarai ripagato. Credo all'inizio abbia avuto qualche problema di lingua, le sue qualità tecniche non si discutono ma magari in quanto a carattere faticava: il tempo penso sia servito a società e allenatore a modellarlo. Le cose sono cambiate, ed Eriksen ha conquistato la fiducia del suo allenatore. Non mi stupisce che Conte abbia voluto mettere i migliori possibili: ci ha portato anche lui".