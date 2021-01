Causio: “Scudetto? Inter favorita, Conte ha dimostrato il carattere. La Juve deve cambiare”

Franco Causio, ex centrocampista della Juventus, è intervenuto a Radio Rai nel corso della trasmissione Radio Anch’io Sport per parlare della sconfitta dei bianconeri a San Siro contro l’Inter: “La Juve può ancora puntare allo scudetto? Se ritrova l’entusiasmo sì, ma deve cambiare in alcune cose. I bianconeri devono ancora recuperare una partita, potenzialmente è a 36 punti“.

Pregio e difetto di Conte.

“Lo conosco fin da quando era bambino, ieri ha dimostrato tutto il suo carattere e penso che l’Inter sia la favorita per lo scudetto”.