Causio: “Juve-Inter, gara da tripla. Ho parlato con Allegri e so che…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Franco Causio ha parlato di Juventus-Inter. Queste le parole dell'ex giocatore bianconero: "Mi sembra una partita da tripla. Non vedo la Juve favorita, anzi... non mi sorprenderebbe una vittoria dell'Inter. Nei giorni scorsi ho parlato con Allegri, so che la Juve è in forma ma la sosta può aver dato una mano all'Inter: tempo utile per dimenticare i problemi e rinascere".