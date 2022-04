Causio: “Juve? Serviranno rinforzi in ogni reparto per tornare a vincere lo scudetto”

Le parole dell'ex calciatore: "In attacco è arrivato un giocatore importante come Vlahovic, ma non basta ancora"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni del Corriere di Torino, Franco Causio, ex calciatore della Juventus, ha parlato così del momento dei bianconeri e degli obiettivi futuri: «Allegri sa quello che fa e quello che dice. Serviranno però rinforzi in ogni reparto per tornare a vincere lo scudetto, questa base va migliorata. In attacco è arrivato un giocatore importante come Vlahovic, ma non basta ancora».