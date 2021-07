Cavasin: “Dietro le prime sette secondo me la sorpresa sarà il Torino”

Alberto Cavasin si è detto sicuro che il Torino di Juric sarà la vera sorpresa del prossimo campionato di Serie A

"Juric è l'allenatore che fa sentire in maniera incredibile la propria mano sulla squadra, non gestisce nulla: rivoluziona. Propone cose che non sono abituali per le altre, quindi deve avere un gruppo che lo segua. Quando riesce a trovare una certa comunione coi giocatori riesce a portare molti in più rispetto al reale valore. Dopo quanto fatto a Verona, mi aspetto si ripeta a Torino. Penso saranno loro la sorpresa, possono arrivare subito dietro le più forti".

"Non vedo segnali particolari, oltre a Torino e Fiorentina potrei mettere l'Udinese che ha le armi per fare bene, ma per il resto non vedo risaie. Lo scorso anno per esempio non pensavo a un Cagliari a rischio retrocessione e una Sampdoria che ha fatto molto bene, grazie ad un grande allenatore capace di tirare fuori il meglio. Uno come Ranieri non può stare fuori dal campionato italiano... Avesse allenato una di queste squadre, l'avrei indicata come sorpresa. Di partenza però sarà dura superare le prime sette dell'anno scorso".