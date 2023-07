Cds – Al Nassr, secondo alcuni rumors possibile mercato bloccato: le ultime

Possibile mercato in entrata bloccato per l'Al Nassr. E' quanto scrive il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna sul club arabo: "Marcelo Brozovic è finora l’unico acquisto ufficializzato dall’Al Nassr, una spesa di 18 milioni di euro va vale praticamente il 20% delll’intera rosa, con tutto che in squadra c’è Cristiano Ronaldo. Ma le mosse disinvolte del club saudita, in particolare per quanto riguarda il monte ingaggi, avrebbero attirato l’attenzione della Saudi Pro League. Secondo alcuni rumors, al momento tuttavia non verificati, l’Al Nassr potrebbe essere sottoposto a un blocco del mercato in entrata.