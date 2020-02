EDICOLA CDS – Coronavirus: stop a tre gare di A. Nella notte il decreto che ferma lo sport

Si parla ovviamente dell’allarme coronavirus sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola nelle prossime ore. Anche lo sport e il calcio ne hanno risentito, tanto che, come vi abbiamo riportato, non si giocherà nemmeno Inter-Sampdoria, rinviata a data da destinarsi. Ecco come titola il quotidiano:

“Coronavirus: stop a tre gare di A. Nella notte il decreto legge che ferma anche lo sport: oggi non si gioca in Lombardia e Veneto, saltano Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari. Rinviata Ascoli-Cremonese“.

(Fonte: Corriere dello Sport)