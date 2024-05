CdS – Como, sogno Icardi per l’attacco. Altri due ex Inter le alternative

L'attaccante argentino sarebbe entrato nel mirino del club appena promosso in Serie A come racconta il quotidiano di oggi

Il Como ha intenzioni serie. Una volta raggiunta la Serie A, da quelle parti non vogliono uscire di scena. Per cui sarà importante allestire una squadra all'altezza nel corso di questa sessione di mercato. E alcuni indizi portano a nomi di rilievo, come quello di Mauro Icardi. Si legge sul Corriere dello Sport di oggi:

"Oltre al reparto difensivo, il direttore sportivo Ludi sarà poi impegnato per rinforzare il centrocampo e l’attacco. Il nome che fa impazzire la città è quello di Mauro Icardi, attualmente in forza al Galatasaray e fresco di vittoria del titolo in Turchia. Per l’attaccante sarebbe una sorta di ritorno a casa, visto che sette anni fa ha acquistato una villa sulla sponda ovest del Lago in località Brienno. Se la punta argentina resta il sogno da rincorrere, più percorribili le piste che conducono ad Antonio Candreva e Andrea Pinamonti, entrambi reduci dalla retrocessione in Serie B rispettivamente con Salernitana e Sassuolo".