Potrebbe essere davvero arrivata la chance da titolare tanto attesa per Christian Eriksen. A sostenerlo è il Corriere dello Sport, che sulla prima pagina in edicola nelle prossime ore titola: “Inter, Conte ricomincia da Eriksen. Il danese in campo dall’inizio contro il Ludogorets. Marotta continua l’assalto a Kumbulla per evitare aste con club inglesi e tedeschi“.

(Fonte: Corriere dello Sport)