CorSport su Dumfries: “All’Inter alcune prestazioni non all’altezza. Il suo futuro…”

Il futuro di Denzel Dumfries resta un enigma. «Sono molto orgoglioso di giocare per l’Inter, abbiamo vissuto due anni fantastici, ma bisogna vedere cosa accadrà in futuro. Oggi il calcio è molto dinamico, i giocatori vanno e vengono, anche se io non ho motivi per andare via», ha dichiarato lo stesso difensore olandese, dal ritiro della Nazionale, qualche giorno fa in merito a cosa succederà questa estate.