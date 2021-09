EDICOLA CDS – FantasticOsimhen. Rimonta del Napoli a Leicester

Si parla delle italiane nel giovedì europeo sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola nelle prossime ore

Si parla delle italiane nel giovedì europeo sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola nelle prossime ore. Ecco come titola il quotidiano in particolare sulla prestazione del Napoli, 2-2 a Leicester nella gara di Europa League: "FantasticOsimhen. Rimonta del Napoli a Leicester: sotto di due gol, si esalta l'attaccante (2-2). Europa League, un pari e una sconfitta il bilancio del primo turno".