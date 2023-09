Le pagelle del Corriere dello Sport che indica Federico Dimarco come migliore in campo

Per il Corriere dello Sport è Federico Dimarco il migliore in Empoli-Inter. Per il giocatore, autore di uno spettacolare gol, il voto è 7: " Se Ebuehi lo fa passare meno del solito, Fede risolve da fuori. Un eurogol da standing ovation per esecuzione e coraggio, colpisce di esterno, dopo un solo rimbalzo, e si piega per tenere la traiettoria giusta verso l’incrocio. Coordinazione esemplare".